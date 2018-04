2009 Chevrolet Camaro speelt buiten

Door: BV

e productieversie van de Chevrolet Camaro speelt voortaan buiten zonder camouflage. Er wordt gefluisterd dat de camouflerende kledij van het model teveel invloed had op de aërodynamische eigenschappen van het model. Daarom heeft GM beslist de hele rimram over boord te gooien. De productieversie moet nog wel voorgesteld worden, maar alle testmodellen gaan voortaan in hun nakie de baan op. Om spionagefotografen te snel af te zijn, heeft Chevrolet zelf de eerste foto gepubliceerd. De Camaro loopt vanaf 2009 van de band.