Chevrolet Matiz goedkoopste auto op Salon

hevrolet heeft de eer op het Autosalon van Brussel de goedkoopste auto aan de man te brengen. De Matiz 0.8 S, vanzelfsprekend de basisuitvoering, zal dankzij een korting van € 2.000, over de toonbank gaan voor de zachte prijs van € 5.999. Het lijkt erop dat geen enkele andere constructeur een nieuwe wagen voor minder geld aanbiedt. Chevrolet doet z'n ding in Paleis 8 van de Heizel. Voor meer salonnieuws verwijzen we u graag door naar het Salondossier.