Ford Explorer America

Door: BV

Ford presenteert op het Autosalon van Amerika de voorbode van wat de volgende generatie Explorer moet worden. En het merk denkt dat ook de SUV nog toekomst heeft, als hij maar lichter en zuiniger wordt. Et voila, behalve het modernistische kleedje, zijn dat de belangrijkste kenmerken van het showmodel. De grootste besparing wordt gerealiseerd door te kiezen voor een zelfdragend koetswerk. In vergelijking met een ladderonderstel zorgt dat voor een hogere koetswerkstijfheid en betere rijeigenschappen. Niets dan goed nieuws dus, als we Ford mogen geloven. De motoren worden kleiner en krachtiger. Er komt een viercilinder met 275pk en een zespitter die 340pk levert, maar het duurt nog enkele jaren voor deze Explorer bij de dealer staat.

De futuristische koetswerkstijl wordt gecomplimenteerd met een interieur in dezelfde stijl. Uiteraard zullen de vier individuele zitplaatsen, die ook nog eens aan de middentunnel zijn opgehangen, sneuvelen op de productieversie.