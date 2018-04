Door: BV

A

ston Martin gaat zich tijdens het nieuwe jaar ook mengen in de GT2-racediscipline. Het bedrijf heeft daarvoor deze fonkelnieuwe Vantage GT2 ontwikkeld. Als basis werd de Vantage V8 genomen. Tot het model een eerste race achter z'n naam schrijft, is dit z'n voornaamste wapenfeit: hij is meerdere soorten groen. Er zit ook wat groen in de aandrijving. Figuurlijk uiteraard. De Vantage GT2 doet z'n ding op E85 bio-ethanol.