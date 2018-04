Citroën C8: nieuwe look, aangepast interieur

Door: BV

Lancia heeft de Phedra een discrete opfrisbeurt gegeven. Dat product is ontwikkeld in alliantie met PSA en bestaat bijgevolg niet alleen als Fiat Ulysse, maar ook als Peugeot 807 en Citroën C8. Het lag dus voor de hand dat ook de Citroën een opfrisser kreeg. Het recept zijn discrete wijzigingen aan de bumperschilden voor- en achter, een nieuwe grille, aangepaste motorkap (zie de centrale vouwlijn), enkele nieuwe koetswerktinten en modernere velgen.

Aan de binnenzijde wordt het interieur bij de tijd gebacht met betere kunststoffen, die zacht aanvoelen, en nieuwe stofjes. De elektronica was aan een update toe en op dat vlak situeren zich dan ook de voornaamste verbeteringen. Onder de kap is het belangrijkste nieuwtje de komst van een 2.2l HDi motor. Die is goed voor 170pk.