Nummer 3: facelift Peugeot 807

Door: BV

Een facelift voor de C8, dat betekent uiteraard ook dat Peugeots 807 langs de plastisch chirurg passeert. Peugeot mag die 807 overigens wel koesteren, want het is hun enige vertegenwoordig in het almaar drukker bevolkte monovolume segment (we vergeten de 1007 even). We herhalen nog even de voornaamste aanpassingen. De snoet wordt aangepast en rondom vinden we nieuwe bumperschilden. Een facelift is ook nooit compleet zonder nieuwe kleuren en velgen. Binnenin vinden we vooral modernere infotainment-systemen en zachtere kunststoffen. En onder de kap is het nieuws een 2.2l grote dieselcentrale die 170 paarden op stal heeft en een zestrapsautomaat. Daarmee rept de 807 zich in 11,7 tellen naar 100km/u en dat is een pak vlotter dan de 2.0 HDi die momenteel de honger van de dieselrijder moet stillen. Die 136pk sterke motor blijft overigens gewoon in het aanbod.

Na de Lancia Phedra, Citroën C8 en Peugeot 807 heeft alleen het vierde lid van de familie, de Fiat Ulysse, z'n nieuwe gezicht nog niet getoond. Dat zal niet lang meer duren...