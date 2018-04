Saturn zegt: hybride Opel Antara op komst

Door: BV

Op de Detroit Motor Show staat een hybrideversie van de Saturn Vue te pronken. Die krijgt een batterijmodule boven de achterwielen en twee elektromotoren die helpen in de aandrijving. Het hoofdaggregaat is een 3.6l grote V6, want naar Amerikaanse gewoonte wordt de milieuvriendelijke technologie gecombineerd met de zwaarste motor. General Motors verwacht dat de SUV met een tank benzine dubbel zo ver raakt als met dezelfde motor zonder hybridesysteem, in casu dus 800km.

Het systeem zet de motor af wanneer die aan stationaire toerentallen draait. Bij zeer lage snelheden kan de aandrijving uitsluitend elektrisch geschieden. Dat de motor geen brandstof krijgt bij het vertragen lijkt logisch, maar de Amerikanen vinden het een revelatie. De batterijen krijgen eveneens vertragingsenergie gevoedt.

Eind 2008 gaat de hybride Saturn in productie. En omdat het model niets meer of minder is dan een Opel Antara (of Chevrolet Captiva) met aangepast smoelwerk verwachten ook daar binnenkort een milieuvriendelijke versie van.