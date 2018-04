Porsche Panamera wordt hybride

Door: BV

Porsche lanceert z'n sportieve vierdeurs, de Panamera, pas in 2009. De definitieve lijnen van het model zijn nog niet vrijgegeven, maar er sijpelen wel meer en meer details door. Zo heeft Porsche officieel bevestigd dat er van de Panamera een hybride versie komt. Weinig verassend overigens, want het merk heeft dan met de Cayenne reeds hybride-technologie in huis en het heeft met de wurggreep van de almaar strenger worden CO2-wetgeving weinig keuze.

De hybride Panamera krijgt een set batterijen op de achtertrein. Die zorgen alvast voor een verbruiksreductie van 30%. De hybride Cayenne komt voor het einde van het decennium. De Panamera zal dan alleen nog maar met conventionele motoren in de catalogus staan. De hybride vierdeurs komt wat later.