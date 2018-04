Dodge Zeo Concept

Door: BV

Helemaal elektrisch... dat is de Dodge Zeo (van Zero Emission Vehicle). De Amerikanen zullen op termijn compacter en milieuvriendelijker moeten gaan rijden, en nu ook de prijs van de benzine daar recordhoogten heeft bereikt, lijken ze er wel oren naar te hebben. De Zeo gaat nog een stapje verder. Dodge zet immers geen milieuvriendelijke gezinswagen neer, maar een rasechte sportwagen. De elektrische aandrijflijn is goed voor 270pk. De compacte vierdeurs coupé (met tegengesteld openende achterportieren) slingert zich in 5,8 tellen naar 100km/u en haalt een top van 210km/u. Aan boord is ruimte voor vier inzittenden.

Het model is slechts 4,39m lang, 1,74m breed en 1,29m hoog. Z'n trendy oranje koetswerkkleur wordt gecombineerd met een wit interieur dat baadt in blauw led-licht. Lekker trendgevoelig dus, die Zeo.