Fiat 500 is Gay Car of the Year

Door: BV

De Fiat 500 heeft alweer een prijs in de wacht gesleept. De kleine sympathieke Fiat was reeds Auto van het Jaar, maar hij lijkt het ook in nichesegmenten goed te doen. Hij is nu ook uitgeroepen tot Europese Gay Car of the Year. Het is de eerste keer sinds de verkiezing georganiseerd wordt dat ze niet door een cabriolet gewonnen wordt. Het model haalde een verpletterende 122 punten.

Op enige afstand in de verkiezing volgt de Alfa Romeo 8C, die ook al geen cabrio is. Op 3 volgt de Volvo C30, gevolgd door 2 Aston Martins (dat afgelopen jaar nog won): de DBS en de V8 Vantage Roadster. De rest van de top 20 hebben we hieronder opgelijst.

6: Audi R8

7: Maserati Granturismo

8: Rolls Royce Drophead Coupe

9: Audi A5

10: Renault Twingo

11: Bentley Brooklands

12: Citroën C4 Picasso

13: Opel GT

14: Peugeot 207 CC

15: Audi TT Roadster

16: Smart Fortwo

17: Mercedes SLR Roadster

18: Ford Mondeo

19: BMW 1-Serie Coupé

20: BMW 3-Serie Coupé Cabriolet

Een aantal van de genomineerden ging met geen enkel punt naar huis. We onthouden onder meer de nieuwe Mazda 2, Renault Laguna Grandtour, Seat Altea, Subaru Impreza, Mitsubishi Pajero, Skoda Octavia Scout en Jeep Wrangler Unlimited.



>>> Klik hier om te reageren op dit artikel.