Fiat Bravo met 1.6l diesel

Door: BV

Fiat is in z'n nopjes met de nieuwe Bravo, want dat model is een succes. Afgelopen jaar werden er ruim 90.000 van verkocht, terwijl Fiat eerder mikte op 70.000 stuks.

De Italianen geloven in downsizing; het kleiner maken van motoren. Er zijn piepkleine drukgevoede tweecilinder benzinemotoren op komst, maar ook de dieselversies worden compacter. Op het Autosalon van Brussel staat een gloednieuwe 1.6 Multijet met 16 kleppen en een geavanceerde turbocompressor (met variabele geometrie). De weredpremière is beschikbaar in twee versies; met 105 en 120pk. De eerste versie is vanaf deze maand leverbaar terwijl de krachtigste variant in maart aan het aanbod wordt toegevoegd.

>>> Klik hier om op dit artikel te reageren.