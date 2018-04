Het dak gaat van de Fiat 500! (upd)

Door: BV

Fiat heeft plannen voor een dakloze 500. Op het Autosalon van Genève zal een dakloze versie debuteren. Die is ontwikkeld met respect voor de retro-eigenschappen van het autootje, want het dakmechanisme vertoont overeenkomsten met dat van de originele 500 waarvan de gesloten variant in het jaar 57 van de vorige eeuw het levenslicht zag.

De nieuwkomer krijgt een geheel stoffen afdekkap waarvan de vorm dicht aanleunt bij de daklijn van de gesloten variant. In open toestand vind de constructie rust bovenop de achterste stijl, net als weleer. Toch heeft Fiat ook aan modern comfort gedacht. De achterruit is weliswaar kleiner dan die van de gesloten 500, maar wel in glas. Als de eerste gegevens kloppen zou de dakloze 500 nog eind dit jaar bij de dealer kunnen staan.

Bijhorende foto toont een versie zonder dakstijlen. Dit is één van twee mogelijke oplossingen die door Fiat's Centro Stile werd ontwikkeld. De andere omvat deuren met complete lijsten en flanken die volledig intact blijven, net als bij de huidige Citroën C3 Pluriël, wijlen de Citroën 2CV én natuurlijk de originele dakloze 500. Volgens de laatste informatie kiest Fiat voor deze constructie. Die is simpeler, goedkoper en heeft meer respect voor de geschiedenis van het autootje dan de hier afgebeelde complete cabrio.

En er is nog meer 500-nieuws van Zwitserse bodem. De Abarth SS 500 wordt de meest gepekelde 500. Het bommetje krijgt een 155pk sterke 1.4l turbomotor onder de kap.

