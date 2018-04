Ook Fiat kiest DSG

Door: BV

De lofzang die Volkswagen te beurt viel na de introductie van de DSG-versnellingsbak, is ook de andere merken niet ontgaan. Nu de technologie vrij beschikbaar is, tekenen meer en meer merken in op de supersnel en quasi onvoelbaar schakelende gangwissel. Behalve in eigen rangen (Audi, Seat en VW) gingen ook Mitsubishi, BMW, Nissan, Ford en Volvo voor de bijl. En de lijst is net wat langer geworden, want ook Fiat DSG-versies aangekondigd voor zichzelf en de zustermerken Alfa en Lancia. De Italianen zijn nog wel aan het werk. De zestraps transmissie zal pas in 2010 klaar zijn. De Bravo, Grande Punto en de Alfa Junior (die op het Autosalon van Genève debuteert) zullen de spits afbijten.

