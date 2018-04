Muscle Car Fever: Dodge Challenger

Door: BV

Dodge heeft zopas het doek van de nieuwe Challenger getrokken. Vergeet het milieu, dit is een lekkere ouderwetse muscle car. Het design is bijzonder retro en het Amerikaanse publiek zal verheugd zijn dat Dodge in vergelijking met z'n prototype van amper 2 jaar geleden, niet veel wijzingen heeft aangebracht. Alleen de vorm van de voorbumper is aangepast. De Amerikaan heeft niet alleen retro-lijnen, ook z'n proporties stammen uit tijden dat de auto-industrie nog niet met milieulobbies en torenhoge olieprijzen te maken had. Deze tweedeurs is nog drie centimeter langer dan een Chrysler 300C! We mogen er dan ook van uit gaan dat Dodge niet overdrijft als het zegt dat vijf personen in alle comfort kunnen plaatsnemen. De rest van het interieur oogt met z'n harde zwarte plastics nogal mistroostig, maar dan kan aan ons liggen. Het gros van de elementen is rechtstreeks afkomstig van platformgenoten. Het instrumentarium is bijvoorbeeld -op de blauwe verlichting na- identiek aan dat van de Charger.

De Challenger gaat nog dit jaar in productie, maar de leveringen voor modeljaar 2008 zijn beperkt. Er zullen er slechts 6.400 uit de fabriek rollen. Allemaal verpakt als limited edition en leverbaar in drie kleuren; oranje, zilver of zwart. De gelukkige Amerikaan krijgt een genummerd identificatieplaatje op het dashboard en bestickering die wat weg heeft van koolstofvezel.

Alle exemplaren van het eerste jaar zullen SRT-8's zijn. Die typebenaming verwijst naar de sport-afdeling van Chrysler - Street Racing Technology - en betekent dat je onder de kap een 6,1l grote V8 HEMI vindt. Goed voor 425pk die allemaal via een automaat naar de achterwielen geleid worden. Die katapulteert de Amerikaan naar 96km/u (60Mph) in een lage vijf tellen. Een versie met drie pedalen is voorlopig niet voorzien. Volgend jaar volgt een 5,7l grote V8 en staat er zelfs een V6 op het programma.