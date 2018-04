Coupé van Rolls Phantom

Door: BV

Hij zat er aan te komen... de tweedeurs van de Rolls Royce Phantom. Het Britse huis met Duitse directie had ons immers al op een tweedeurs met neerklapbaar dak vergast. Bij normale auto's heet dat een cabrio, maar bij iets edel als een Rolls is dat een Drophead Coupé. Dat suggereerde al dat er ook een gesloten versie op stapel stond, als de 101EX niet als een veeg teken beschouwd kon worden. Het merk heeft immers al elke Experimental Car (vandaar - EX) die het tentoonstelde in productie genomen. Dit nieuwe model debuteert over twee weken in Genève. Het is de voorlopig laatste telg uit de Phantom-familie. Rolls is momenteel druk in de weer met een kleiner model, onder de Phantom. Die zou in 2010 komen en ook een diesel onder de kap krijgen, maar dat komt allemaal recht van de geruchtenmolen...

De Phantom Coupé heeft hetzelfde hart als de andere familieleden. Voor de aandrijving zorgt een van oorsprong BMW-V12 met de historische belangrijke longinhoud van 6,75l. Goed voor 450pk en 720Nm trekkracht. Die gaan uiteraard via een automaat richting asfalt, want in een Rolls ga je niet zelf zitten schakelen. Toch is deze Coupé wat sportiever en daarom prijkt een S-knop op het stuurwiel. Daarmee kan de sturing aangepast worden en kittelt de automaat het motorblok wat hoger in de toeren. Dat het model 2,6 ton weeg, staat flukse prestaties niet in de weg. Het gevaarte rept zich in minder dan 6 tellen naar 100km/u.

De Phantom Coupé is een vierzitter. De toegang tot het interieur wordt net als bij de Drophead Coupé verschaft door twee portieren die naar achteren toe openzwaaien. Aardigheidje, dat we ook al op de 101EX opmerkten en het eerder verrassend tot serieproductie heeft geschopt, is de hemelverlichting. Die bestaat immers uit honderden individuele lichtpunten die het gevoel van een fonkelende sterrenhemel opwekken.

