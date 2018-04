Neem een break: Peugeot 308

Door: BV

Inderdaad, hij is er. De break van de Peugeot 308. En na de conceptversie vorig jaar zijn er ook geen verrassingen meer te melden. Het uitzicht beantwoordt aan de verwachtingen die de voorloper geschapen heeft. Onder de kap vinden we een 1,4l met 95pk en een 120pk sterke 1,6. Dat blok bestaat ook in een geblazen variant die 150 paarden uit hun slaap haalt. Dieselrijders vinden hun gading in de fiscaal voordelige 1,6l HDi, die 90 of 110 pk's herbergt. Een tweeliter oliestoker bestaat ook, met 136pk.

Van de 307 bestond nog een conventionele break en een meer lifestyle-georiënteerde SW, maar dat doet Peugeot niet meer. Nu horen de functionele variant, met een conventionele in delen neerklapbare achterbank, en de meer trendy versie tot hetzelfde gamma. De SW doet het met een glazen dak en drie zitrijen voor maximaal zeven inzittenden. De middelste zitrij wordt daartoe vervangen door drie individuele zetels, waarvan de buitenste exemplaren opklappen om toegang tot de laatste twee zitjes (niet geschikt voor volwassenen) te verschaffen.

In vergelijking met zijn voorganger wordt de 308 SW zo'n 7 centimeter langer. Het model kan alvast bogen op een riante binnenruimte. De wielbasis is immers een decimeter langer dan bij de drie- of vijfdeurs berlines die momenteel het gamma vullen. De laadcapaciteit bedraagt 670l. Dat is uitbreidbaar tot maximaal 2.150l. Nog voor de zomer vindt u deze 308-variant bij de plaatselijke dealer. De versie is voor het eerst te zien -u raadt het al- op het Autosalon van Genève.