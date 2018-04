Citroën C5 Tourer geprijsd

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelt Citroën de break-versie van de nieuwe C5 voor. Die versie werd Tourer gedoopt. Ze debuteert in juni op de Belgische markt, terwijl de berline op 20 april z'n marktintroductie viert. Maar de prijzen kunnen we u nu al meedelen. We herhalen nog even het gamma. De instapper wordt een 1.8l benzine met 127pk. De enige andere benzine-optie is een 2.0 met 143pk. Citroën bouwt ook nog een 3.0 V6 maar die komt niet naar ons land. Het dieselaanbod bestaat uit liefst vier motoren. De kleinste is een 1.6l met 110pk. Die wordt gevolgd door een 2.0l met 138pk, en een 2.2 met 167pk. Helemaal bovenaan het gamma vinden we hier wel een zespitter. Het is de alom gelauwerde 2.7l met 208pk.

De prijzen van de benzineversies vangen aan bij € 23.950. Dat is € 1.000 bovenop een identieke berline. Hetzelfde geldt voor de dieselversies die beschikbaar zijn vanaf € 24.950. De topversie tikt af op € 37.850.