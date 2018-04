Renault Twingo gaat aan de speciale reeksen

Door: BV

De laatste Twingo-generatie is nog niet eens een jaar op de markt (sinds juli 2007 om precies te zijn) en Renault begint nu reeds aan de speciale reeksen. De Twingo TempoMusic bijt de spits af. De uitvoering zal in België en Luxemburg beschikbaar zijn gedurende het ganse jaar. Het model is gebaseerd op de basisversie maar voegt er een variabele stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, elektrisch bediende ruiten en een Radio-CD-speler aan toe. En als dat onvoldoende is om de jeugd over de streep te trekken, dan moet het wel lukken met 300 gratis muziekdownloads en 300 sms'jes per maand gedurende 1 jaar (met dank aan Mobistar).

De Twingo Tempomusic wordt aangedreven door een 1.2l benzinemotor voor € 9.500 of de 1.5 dCi 65pk voor € 11.400.