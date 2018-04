Zagato doet Bentley Continental over

Door: BV

Zagato oogste al veel bijval met de creatie van een unieke Ferrari (575 GTZ) en Maserati (GS Zagato) en dat lijkt bij vermogende klanten in de smaak te vallen. Ditmaal is het de Continental GT die eraan moet geloven. Het nieuwe, wulpsere lijnenspel wordt gecombineerd met lijnen die veel weg hebben van die van de twee bovenvermeldde exemplaren.

De Bentley GTZ is het resultaat van de ontmoeting tussen Franz Josef Paefgen, de baas bij Bentley en Andrea Zagato op het Pebble Beach concours d'elegance in 2006. Beiden zagen wel wat in een unieke Bentley met klassieke trekken. Twee jaar later is de speciale Bentley een feit. Hij is gebaseerd op de Speed-uitvoering van de Continental GT, kwestie van toch zeker genoeg pk's aan boord te hebben. Wellicht is er ook reeds een klant voor gevonden, maar discretie is in deze sector van groot belang, dus zekerheid daarover komt er wellicht nooit.