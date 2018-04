Mercedes ML onder het mes

Door: BV

Mercedes is tuk op cosmetische ingrepen en ditmaal is het de M-Klasse, beter gekend als de ML, die eraan moet geloven. Volgens het Huis is de grote SUV nu nog sportiever. Een grotere grille en nieuwe voorbumper zorgen alvast voor een agressievere pose. Aan de achterkant van het zelfde laken een broek; een nieuwe bumper en donkere achterlichten. In het interieur merken we nieuwe bekledingsmogelijkheden op. Zo kan je voortaan twee tinten samengooien. Daarnaast is het stuurwiel nieuw. Voortaan heeft het vier spaken. De veiligheid gaat er ook op vooruit. Zo zijn Mercedes' Pre-Safe systeem (dat de gordels opspant als de auto een aanrijding ‘voelt' aankomen) en actieve hoofdsteunen voortaan standaard.

Mercedes maakt er zich vanaf door te stellen dat de gekende V6 en V8 benzine- en dieselmotoren nu nog zuiniger zijn. Ze hebben een vermogen tussen 190 en388pk en zouden voortaan elke 100km 4 deciliter uitsparen. Helemaal nieuw is de ML 63 AMG met de 6,3l dikke V8 die goed is voor 510pk en 630Nm. De prestaties van de nieuwe topper zijn bepaald niet kinderachtig. De knoer van een SUV stuwt zich in exact 5 tellen naar 100km/u en de begrenzer moet het gevaarte bij 250km/u aan de teugels houden. Uiteraard is de AMG voorzien van de nodige opsmuk, zowel binnen als buiten. Het gekende zwik en één onzinnig extraatje; een timer die op circuit rondentijden bij kan houden (!!).