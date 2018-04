MY2009-aanpassingen voor Mercedes B-Klasse

Door: BV

Kleine aanpassingen zijn een fetisch van Mercedes. Nu is ook de B-Klasse voor modeljaar 2009 subtiel onder handen genomen. Het model debuteert op het Autosalon in Leipzig dat daarmee ook eens een première binnenhaalt. Het uiterlijk wordt subtiel herkneed. Tot vervelens toe moeten we dus herhalen dat de bumper en de grille vooraan nieuw zijn. Achteraan zijn het de lichten, ook al zo'n populair facelift-onderdeel. En wat meer met chroom strooien doet het natuurlijk ook altijd!

Het interieur wordt opgefrist. Neen, natuurlijk zijn er geen fundamentele wijzigingen. Alleen de bekleding wordt herzien. En dat de elektronica, vooral dan die voor de entertainmentinstallatie, herzien werd is ook geen verassing. Tot slot werden enkele comfortitems aan de software toegevoegd. Onder de kap verandert er wél heel wat. Er staan twee nieuwe versies op stapel. Dat zijn de B 150 en B 170 met toevoeging BlueEfficiënty. Een slimme marketingterm die duidt op de aanwezigheid van een stop/start-functie. Da's goed nieuws voor het milieu want je spaart er 7% brandstof mee. Nog groener rijden kan ook, met de B 170 NGT, die aardgas lust. In ons land kan je dat overigens nergens tanken dus wacht nog maar even met die bestelbon. Bovenaan het gamma vinden we voortaan een 193pk sterke B 200 Turbo terug. Dieselnieuws is er ook. In de vorm van een B 180 CDI met 109pk en B 200 CDI die 140 pk'tjes levert.

