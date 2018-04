Opel Insignia buiten in camouflage-outfit

Door: BV

Opel heeft de Insignia buiten gelaten. De tests zijn uiteraard al een tijdje aan de gang, maar toch is er wat bijzonders met deze beelden. Ze zijn immers van Opel zelf. We kijken naar het derde stadium van de marketingstrategie van Opel. Deze beelden warmen het publiek niet alleen op. Opel weet ook dat ze de perceptie van betrouwbaarheid de hoogte in stuwen, want hoe meer er getest wordt, hoe beter het eindproduct, niet? En uiteraard kan het merk op deze manier ook wind uit de zeilen van spionagefotografen halen. Dat is een strategie die de autosector hoe langer hoe vaker toepast. Over de Insignia zelf worden we nauwelijks wijzer, maar Opel doet in de perstekst wel in het lang en het breed uit de doeken hoe het prototype gecamoufleerd is. Het merk heeft zelfs andere bumperschilden en opzettelijk lelijke elementen toegevoegd. Om maar te zeggen; de Insignia zoals die op 22 juli a.s. op de British Motor Show in Londen zal debuteren, zal er toch weer anders uitzien.

