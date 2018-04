Hyundai facelift lelijk eendje (Matrix)

Door: BV

Hyundai's compacte monovolume Matrix mag dan wel een embleem van Pininfarina op de flank dragen, slechts weinigen vallen voor z'n charme. En daar probeert Hyundai nu wat aan te doen. Het doosje is gerestyled om beter bij de rest van het gamma te passen. Nieuw smoelwerk doet hem nauwer aanleunen bij de recente i30. En er is geen sprake van half werk want de motorkap, grille, bumperschilden, voorvleugels en lichtunits werden opnieuw langs de tekentafel gestuurd. Op de flanken maakt een hertekende gordellijn het grootste verschil. De gordellijn is nog steeds zeer laag, maar een valse onderrand voor het achterste zijruitje camoufleert het aquarium-effect van de diep uitgesneden ramen in de portieren. Tenminste als je van buiten naar binnen kijkt. Aan de achterzijde ten slotte zijn de kofferklep en bumper nieuw en worden de achterlichten in een donkerder tint uitgevoerd.

Toch is de Matrix verre van een flop. Sinds z'n lancering op de Belgische markt werden er al bijna 7.000 van verkocht. Dat komt vooral door z'n gerieflijke indeling. Een hoge zorgt voor een gemakkelijke in- en uitstap, de achterbank is verschuifbaar en neerklapbaar en de bagagecapaciteit gaat van 350l tot 1.284l. Onder de kap zit een 1.6l benzinemotor met 103pk, maar die vervult in ons land een academische rol. Het gros van de kopers gaat voor de 110pk sterke 1.6 CRDi. Wanneer de nieuwe versie z'n opwachting maakt, en dat is deze zomer, wordt de veiligheidsuitrusting ook meteen gespekt met stabiliteitscontrole. Voorheen was die niet leverbaar, nu is deze optioneel op alle versies.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.