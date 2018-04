Suzuki zet weer in met Kizashi 3

Door: BV

Suzuki heeft z'n oog op grote middenklasse laten vallen en werkt hard aan z'n eerste model in dat segment. Over twee jaar moet dat klaar zijn Intussen wordt het publiek opgewarmd door een niet aflatende stroom concept cars. Na de Kizashi 1 en 2 (zie het Auto55-archief) staat in New York de derde telg te blinken. En die onthult stilaan de vorm van het exemplaar dat in 2010 klanten van de Ford Mondeo en Opel Insignia moet gaan afsnoepen. Hij is met een lengte van 4,65m, een breedte van 1,9m en een hoogte van 1,45m perfect geschikt voor het almaar groter (letterlijk!) wordende Europese M2-segment, maar hij zal ook in de VS gesleten worden.

Het Kizashi 3-studiemodel wordt voorgereden met een 300pk sterke 3,6l V6 onder de kap. Die fonkelnieuwe krachtbron stuurt z'n vermogen eerst door een zestrapsautomaat en dan naar de vier wielen. Het gros van de verkochte modellen zal het met bescheidener motorisaties moeten stellen, maar als uitzicht op een toekomstige topversie kan dit al tellen.

