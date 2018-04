BMW-museum deze zomer weer open

Door: BV

Twee en een half jaar heeft BMW de tijd genomen om z'n museum in München op te frissen, maar deze zomer is het zover... dan gaat de tempel van het merk weer open. Op 19 juni is de openingsceremonie en twee dagen later mag het grote publiek binnen. De beschikbare tentoonstellingsruimte zal dan vervijfvoudigd zijn tot 5.000m². En net als bij het museum van het merk met de Ster, is ook hier bijzondere aandacht besteed aan de architectuur. De museum-schotel die in 1973 is opgetrokken naar een ontwerp van de Weense architect Karl Schwanzer blijft het dominante stijlelement.

De kern van het expositiemateriaal wordt gevormd door historisch belangrijke BMW's als de R 32, 507 en 2002. In het totaal zullen er 120 producten te zien zijn. Dat behelst productiemodellen, sportwagens maar ook concept cars uit het verleden. En er zijn thematische ruimtes waarin zaken als publiciteit, motorenbouw of aerodynamica aan bod komen.

