smart gaat hard (in de VS)

Door: BV

Smart waagde dit jaar z'n eerste stappen op de Amerikaanse markt. En dat had nogal wat voeten in de aarde. Het merk wou immers al met de vorige generatie een poging wagen, maar die bleek onmogelijk te homologeren. Er kwam daarom versneld een nieuwe telg. Die is er sinds dit jaar te koop. De Amerikaanse invoerder, Roger Penske, kreeg 25.000 stuks toebedeeld. Onvoldoende, zo blijkt nu. Het bedrijf zegt er in het land van "Big is Beautiful" dit jaar nog 15.000 meer kwijt te kunnen. Moederhuis Mercedes is echter niet in staat om aan de vraag te voldoen. Een groot contrast met enkele jaren geleden, toen de fabriek (weliswaar enkel voor de Europese markt) met een overcapaciteit kampte.

De populariteit van de fortwo in de VS wakkert ook de geruchten over een wederopstanding van de forfour aan. De samen met de Mitsubishi Colt ontwikkelde vierdeursversie werd twee jaar geleden afgevoerd omdat de productieaantallen te laag waren. Als de VS een compacte, zuinige vierdeurs in de armen zou willen sluiten, kan het wel lukken. Wordt vervolgd...

