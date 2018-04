Laguna GT met vierwielbesturing geprijsd

Door: BV

Op 12 april opent Renault de orderboeken voor de Laguna GT in Frankrijk. De andere Europese landen volgen voor de zomer. Het model komt in berline- en break-vorm (Grandtour) en nestelt zich helemaal bovenaan het gamma van Renaults nieuwe middenklasser. Onder de kap vinden we twee motoren. De eerste is een 2.0 T, een viercilinder turbomotor die goed is voor 204pk en 300Nm trekkracht. Daarmee haalt de berline 100km/u in 7,8 tellen. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 8,2l/100km. Een dieselversie hoort eveneens tot de mogelijkheden. Het gaat dan om de krachtigste versie van de 2.0 common-rail dieselcentrale. Goed voor 178pk en 400Nm. De Laguna GT berline rept zich ermee naar 100 in 8,5 tellen. Over de geijkte gemengde cyclus van 100km vraagt het model slechts 6,5l.

Het stokpaardje van de GT is z'n actieve besturing. De achtertrein van de Laguna stuurt immers mee. Bij snelheden onder 60km/u sturen de wielen tegengesteld met de voorwielen met een maximale hoek van 3,5°. Dat maakt de Laguna agieler in de stad en een kleinere draaicirkel (10% korter dan versies zonder meedraaiende achtertrein) vergemakkelijkt parkeermanoeuvres. Boven 60km/u sturen de wielen in dezelfde richting als de voorwielen. De besturing is ook directer omdat de stuurhoeken van de voor- en achtertrein opgeteld worden en je dus voor eenzelfde reactie minder aan het stuurwiel hoeft te draaien. Bovendien is de achterste as intelligent en kan die zelf ingrijpen om de stabiliteit van de auto te waarborgen (bijgevoegde video geeft van de verschillende toepassingen een illustratie).

De berline met de benzinemotor leverbaar vanaf € 31.500. De diesel kost € 32.400. De meerprijs voor de Grandtour bedraagt telkens € 1.000.