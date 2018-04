Kleine sportieve Land Rover in 2010

Door: BV

Land Rover aast op een tweede stunt à la Range Rover Sport. De sportief gelijnde grote 4x4 (die ironisch genoeg z'n technische componenten deelt met de Discovery en niet met de Range Rover) is een schot in de roos. Tijdens de afgelopen autoshows van Detroit en Genève kregen we een kleine tweedeurs te zien. Eigenlijk een Freelander die dezelfde behandeling onderging en een behoorlijk agressieve pose aannam. In Detroit stond de LRX in het hippe wit te blinken en in Genève kreeg hij gezelschap van een broertje in een zwarte lak. Dat er twee van zijn bewijst alvast dat Land Rover héél serieus bezig is met het model. In de Britse pers is dan ook uitgelekt dat het model er -weinig verassend- effectief komt. Als de nakende overname door het Indische Tata (waarover morgen meer) tenminste geen roet in het eten strooit. In 2010 zou de kleine sportieve Land Rover bij de dealer moeten staan.

