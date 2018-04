Door: BV

Suzuki heeft de vierdeurs versie van de Swift klaar. Die wordt momenteel op de Indiase markt losgelaten als Maruti Suzuki en wordt ook daar gebouwd. In dezelfde fabriek die eerst de ‘gewone' Swift voor de Europese markt leverde. De vierdeurs krijgt de wat optimistische toevoeging DZire. Maar er is geen reden tot paniek. Een Belgische carrière is niet voorzien.

