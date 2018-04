BMW met kater na internetveiling

Door: BV

Een Amerikaanse BMW-dealer zit met een serieuze kater na een Ebay-veiling. BMW of Lincoln in de Amerikaanse staat Nebraska zette immers een fonkelnieuwe M3 te koop. De minimum biedprijs was amper $ 60.000. Aan de huidige wisselkoersen is dat niet eens € 40.000 (of halve prijs!), maar de dealer mikte op een biedoorlog die een monsterwinst zou opleveren. Niet eens zo'n slecht idee want velen hadden dat hem voorgedaan. Niet ditmaal, helaas. Het minimumbedrag werd geboden, geen dollarcent meer. En sindsdien doet de verdeler er alles aan om onder z'n verbintenissen uit de komen. En waar doet een internetbieder z'n beklag? Juist, op internet. De Amerikaanse surfer is duidelijk verontwaardigd en er kwam een stroom reacties op gang die intussen de normale werking van de garage verhindert. Eerst van gewone gebruikers en intussen heeft ook de pers zich op de affaire gestort. En er zijn zowat dagelijks ontwikkelingen. Vandaag is ook de Amerikaanse importeur van het merk zich met de zaak gaan bemoeien. En zoals dat gaat in de VS, hebben alle betrokken partijen inmiddels een advocaat onder de arm genomen. Wie wil weten hoe het afloopt zal Google (of ons forum) moeten raadplegen.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.