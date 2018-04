Outlander, C-Crosser en 4007 van Nederlandse makelij

Door: BV

De vraag naar de nieuwe Mitsubishi Outlander en z'n broertjes van Citroën en Peugeot is zo groot dat de constructeur niet kan volgen. Bovendien worden deze modellen nu gebouwd in de Mizushima-fabriek in Mitsubishi's thuisland Japan. Dat zorgt, wegens het transport, automatisch voor langere levertermijnen. Mitsubishi wou daarom uitwijken naar het Nederlandse Borm. Dat is de fabriek waar de Colt gemaakt wordt en voorheen ook de smart forfour van de band liep. En er is nog productiecapaciteit te over. Het afgelopen decennium heeft de site niets anders gedaan dan ingekrompen. Daarin komt nu verandering. Deze zomer start men er met de productie van de Outlander. Dat is heden bekendgemaakt. Begin volgend jaar zullen ook de C-Crosser en 4007, die op wat smoelwerk na identiek zijn, er van de band lopen. Mitsubishi zal op die manier de Europese consument beter kunnen bedienen. Er is ook economisch voordeel want de meest populaire motorversies (lees: de dieselmotoren) zijn Europees van makelij. De transportkost die op die onderdelen weegt gaat dan ook omlaag.

