Mercedes: geen B zonder A

Door: BV

Afgelopen maand werd bekend dat Mercedes de B-Klasse onder handen nam. Uiterlijk wijzigt er niet veel, maar onder het frisser ogende plaatwerk en opgewaardeerde interieur waren wel enkele interessante nieuwigheden te bespeuren. De A- en B-Klasse zijn op de langere wielbasis na identiek en het was dus slechts een kwestie van tijd voor we die wijzigingen ook in Mercedes' kleinste vonden.

Stop/start-technologie wordt toegevoegd aan de benzinemotoren van de A150 en A170. Er komt een milieuvriendelijke rakker in de vorm van de A150 BlueEfficiency. Die neemt genoegen met 5,8l brandstof per 100km en levert niettemin een vermogen van 95pk. Behalve bovenstaande technologie, werpt het model aërodynamische verbeteringen, banden met een lager rolweerstand en enkele gewichtsbesparende maatregelen in de schaal. De zuinigste van allemaal blijft de A160 CDI. Die heeft slechts 4,5l/100km nodig.

