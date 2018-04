Spyker heeft rampzalig jaar achter de rug

Door: REDACTIE

De Nederlandse nicheconstructeur Spyker heeft, op z'n zachtst gezegd, een dramatisch jaar achter de rug. Het bedrijf produceerde afgelopen jaar amper 26 wagens. In schril contrast tot 2006, waar er 94 gebouwd werden. Overigens was dat aantal ook nog onvoldoende voor een resultaat in zwarte inkt. Afgelopen jaar ging er € 72 miljoen over de balk. Maar het bedrijf vond wel vers geld en gaat er dit jaar weer tegenaan. De voorlopige resultaten zijn bemoedigend, want er werden in 2008 al 12 wagens gebouwd en 18 verkocht. Bovendien heeft Spyker grote verwachtingen van de Aileron. Dat is een C8 met lange wielbasis. En in de aandrijflijn komt zelfs een automaat. Op 17 augustus wordt het model officieel boven de doopvond gehouden op het Pebble Beach Concours d'Elegance.

