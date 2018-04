Emissieloze Renault in 2011

Door: REDACTIE

Denemarken is een voorvechter van groene transportmiddelen. Er loopt al een groot onderzoeksproject, Project Better Place, en vandaag kondigde het land een tweede groot initiatief aan. Dat zal samen met Renault en het bedrijf Better Place Denmark gerealiseerd worden. Renault wil al in 2011 de Deense consumenten een 100% elektrische auto leveren. Die zullen helemaal geen uitstoot hebben en moeten dezelfde prestaties hebben als een hedendaagse auto met benzinemotor. De technologie die dit mogelijk moet maken werd ontwikkeld door NEC - niet toevallig een Renault-Nissan-dochter. Het is een geavanceerde lithium-ion batterij die op grote schaal geproduceerd zal worden.

De Deense overheid creëert een gunstig klimaat voor het initiatief door een systeem met fiscale gunstmaatregelen op te zetten. Renault zal zich uiteraard om de auto's zelf bekommeren. Better Place Denmark wacht de kollosale taak om op het ganse Deense grondgebied een netwerk aan te leggen waar klanten hun batterijen kunnen herladen.

