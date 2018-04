Chevrolet Camaro Cabrio gespot

Door: REDACTIE

De productieversie van de Chevrolet Camaro laat nog heel even op zich wachten. De definitieve vorm daarvan kennen we wel al. Onder meer omdat het merk zelf foto's van ongecamoufleerde testexemplaren de wereld in stuurde. Nu hebben we het eerste beeld te pakken van een dakloze versie. Dat die er komt is geen verassing, want reeds aangekondigd. Wie meteen een slabbetje nodig heeft, mag er gerust in zijn. Ook deze dakloze variant komt naar Europa. Ergens in 2010, gokken we. In de fotospecial vindt u nog eens de beelden van de Convertible als concept car.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.