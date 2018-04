Volkswagen werkt aan pick-up

Door: BV

Er gaat al een ganse tijd het gerucht dat VW werkt aan een nieuwe pick-up. Het merk heeft zo'n stoere allesdoener vroeger nog in het gamma gehad. Die heette Taro en was niets meer of niets minder dan een Toyota Hi-lux met wat bescheiden esthetische aanpassingen. Nu is er echter iets veranderd, want het merk is tijdens wintertests met een pickup gesnapt. Beelden die ons ook effectief iets wijzer maken zijn er nog niet. Het gespotte testexemplaar was voorzien van een dubbele cabine. De definitieve versie komt er uiteraard ook met een cabine voor twee personen en een grote laadbak. VW toonde eerder al een pickup (AAC-concept, foto) maar die bleek een voorbode voor de Touareg te zijn. De nieuweling zal naar alle waarschijnlijkheid meer trekken van de Tiguan lenen dan van de Touareg. Die begin immers al op leeftijd te komen. Of VW ook nu gebruik maakt van ‘geleende' techniek, of zelf het onderstel ontwikkelt, is (nog) niet geweten.

