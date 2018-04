Brilliance BS2: Chinees naar Europese leest

Door: BV

Het Chinese merk Brilliance zette z'n eerste schurtere stappen op de Europese markt met de BS6. Die werd in ons land door Cardoen voorgesteld, maar prompt weer teruggetrokken omdat de score in de EuroNCAP crashtests op z'n zachtst gezegd teleurstellend was. Maar het is slechts een kwestie van tijd voor de Chinezen het weer proberen. En deze BS2, die reeds eerder werd aangekondigd, zou wel eens kans kunnen maken. Met z'n lengte van 4,2-, breedte van 1,75- en hoogte van 1,45m is hij alvast Europees geproportioneerd. Het lijnenspel onthult enkele niet mis te verstanen Europese invloeden. Onder de kap zit voorlopig geen diesel, alleen een 1.6l vierpitter die goed is voor 107pk. Als de BS2 wél de veiligheidsnormen haalt, zal de prijs het voornaamste verkoopsargument worden.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.