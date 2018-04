BMW reclamepaneel van 1.500m²

Door: REDACTIE

Rusland is het grootste land ter wereld en de automarkt kent er momenteel een exponentiële groei. En dan kan je maar beter opvallen. BMW heeft dat begrepen en heeft in de hoofdstad Moskou een gigantisch reclamepaneel gebouwd. En dat mag je vrij letterlijk nemen. Het is liefst 1.500m² groot. Dat is meer dan de oppervlakte van een gemiddelde BMW-showroom. Lijdend voorwerp zijn de M-versies; de Z4 M Coupé, M3, M5 en M6. En dat mag je vrij letterlijk nemen. De auto's (1 van elk type) die met de lichten aan tegen het paneel hangen zijn geen schaalmodellen, maar gewoon productieversies. Hoeveel de stunt kost, is niet geweten.

