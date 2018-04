Mitsubishi Outlander krijgt DSG-automaat

Door: BV

De constructeurs vallen bij bosjes voor de automaat met dubbele koppeling. De technologie die als ‘DSG' gelanceerd werd door Volkswagen en nogal wat voordelen kent. Zo anticipeert de automaat versnellingswissels die bliksemsnel gebeuren, is er nooit een verlies van trekkracht en vreet de bak, in tegenstelling tot conventionele automaten met een koppelomvormer, niet aan het vermogen. Mitsubishi introduceert de bak op de Lancer Evolution en gaat de transmissie vanaf 2009 ook inbouwen in de Outlander met 2.2l PSA-dieselmotor. De Outlander wordt tegen die tijd bij Nedcar in Nederland gebouwd. Hetzelfde geldt voor de technisch identieke Peugeot 4007 en Citroën C-Crosser, die uiteraard ook met de Twin Clutch SST-tranmissie uitgerust worden.

