Geely valt aan met CE Concept

Door: BV

Brilliance, Roewe, Geely... de Chinezen maken zich klaar voor de aanval. En wie dacht dat al deze spelers de Europese markt zouden overspoelen met vreemde creaties is weer een illusie armer. We konden u al een Europees ogende Brilliance voorschotelen, maar dat is niet het enige merk dat z'n oog op het Oude Continent heeft laten vallen. Op het Autosalon van Genève stond ook al een stand van Geely. Met producten die nog niet helemaal aan de Europese smaak beantwoordden, maar lang zal dat niet meer duren. Op het Autosalon van Peking, dat volgende maand de deuren opent, zal het merk immers deze CE Concept voorstellen. Een compacte auto die rijp lijkt voor het Westen. Het is weliswaar nog een studiemodel, maar de productie zou al in 2009 van start gaan.

