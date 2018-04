Seat eerder dan verwacht winstgevend

Door: BV

Seat heeft in 2007 goed geboerd. Het merk wist in 2007 431.000 nieuwe voertuigen af te leveren. Dat is weliswaar nauwelijks hoger dan de 429.300 stuks die in 2006 werden afgezet, maar de totale inkomsten gingen er toch met 1,5% op vooruit tot € 5.971 miljoen. En hoewel er € 504 miljoen werd uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling (een kwart meer dan in 2006) sluit het bedrijf het boekjaar toch af met een winst. De bedrijfswinst bedroeg immers € 44 miljoen. Het resultaat na belastingen zelfs € 170 miljoen. Een verbetering van € 219 miljoen ten opzichte van 2006. Seat komt een jaar eerder dan verwacht uit de rode cijfers.

Nieuwe grote baas Schmitt is ambitieus. Het merk moet binnen afzienbare tijd jaarlijks 800.000 voertuigen bouwen. Dat is haast een verdubbeling van het huidige aantal. Dat zal alleen met de nieuwe Seat Ibiza, die nog dit jaar gelanceerd wordt, niet lukken. Schmitt belooft voor 2009 alvast een berline en break die tussen de Toledo en Alhambra zal plaatsnemen. Daarnaast circuleert het hardnekkige gerucht dat Seat z'n oog op de Amerikaanse markt, en meer bepaald op de grote Spaanstalige populatie in het zonnige Zuiden, heeft laten vallen.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.