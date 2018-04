Porsche Design gaat voor wit

Door: BV

Porsche heeft het in de smiezen: wit is hip! De design-afdeling van de constructeur houdt zich bezig met veel meer dan alleen maar wagens (kwatongen beweren zelfs dat ze met alles behalve hun wagens in de weer zijn). Merchandising is een grote bron van inkomsten voor de autobouwer. En geheel in lijn met de jongste trends, lanceert het bedrijf nu een collectie voor de liefhebbers van wit. Vesten, tassen, aanstekers... hoe lang het er allemaal fris blijft uitzien, wordt niet vermeld.