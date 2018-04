Wiesmann Roadster krijgt V8 én V10

Door: BV

Wiesmann, de Duitse constructeur die op basis van BMW-mechaniek de exotische coupé ‘GT' en cabrio ‘Roadster' maakt, heeft twee nieuwe versies in de pijplijn zitten. Het gaat om roadster-varianten. Momenteel kan de dakloze Wiesmann alleen als MF3 besteld worden. Die wordt aangedrevne voor een zes-in-lijn motor. Heel specifiek het 3.2l grote exemplaar dat we kennen uit de vorige M3. Het is nog onduidelijk of die in het aanbod blijft (BMW gebruikt die motor voorlopig nog voor de Z4 M Coupé en Roadster).

Wiesmann lepelt momenteel twee nieuwe motoren in het space frame. Het gaat om de 4.8l V8 en 5.0l V10, van dezelfde leverancier als gebruikelijk is voor het merk. Het zijn overigens geen onbekenden want beiden zijn reeds leverbaar in de gesloten Wiesmann. De introductie is nog niet voor morgen. De nichefabrikant hoopt de nieuwe krachtpatsers volgend jaar op het Autosalon van Genève (in maart 2009 dus) voor het voetlicht te kunnen rijden.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.