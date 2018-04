Kinderzitjes nieuwe norm vanaf 10 mei verplicht

Door: BV

In ons land mogen vanaf 10 mei ( in andere landen reeds vanaf 8 april 2008) alleen nog kinderzitjes worden verkocht die aan de ECE-normen R 44/03 of R 44/04 beantwoorden. Deze norm kan worden herkend aan een wit of oranje label dat op de zitjes is bevestigd. Zitjes met het goedkeuringsnummer die met de zwart omrande letter E begint en met 44/01 of 02 cijfers mogen niet meer in de handel worden gebracht.

Onderzoek wees uit dat onbeveiligde kinderen in de auto, tegenover de kinderen die wel door een goedgekeurd stoeltje zijn vastgehecht, een zeven maal een hoger risico lopen op zware en eventueel dodelijke verwondingen.

Uiteraard mogen de bestaande zitjes verder worden gebruikt. In ons land beantwoorden ze reeds jaren aan de 03-norm. Handelaars met een voorraad 01 of 02 zitjes hebben dus een verouderde stock die onverkoopbaar is. Het is, in het belang van uw veiligheid, dus op te letten bij de aankoop van een tweedehands en -gebruik kinderzitje. Alle (groot)ouders zijn dus gewaarschuwd. Verzekeringsmaatschappijen kunnen, en zullen, vanaf 10 mei bij een ongeval de aankoopdatum van het kinderzitje controleren en desgevallend de zaak betwisten. De website van het bivv geeft meer informatie.

