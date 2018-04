Subaru/Toyota sportwagen in 2011

Door: BV

Subaru en aandeelhouder Toyota werken samen aan een sportwagen. Dat heeft Toyota's grote baas Katsuaki Watanabe zich vandaag laten ontvallen tijdens een persconferentie in Japan. Toyota heeft een aandeel van 8,7% in Fuji en trekt dat op tot 16,5%. Fuji is op zijn beurt de eigenaar van Subaru.

Het nieuwe model zal aangedreven worden een boxermotor van Subaru, maar over de rest van de aandrijflijn wordt nog met geen woord gerept. Er is sprake van achterwielaandrijving, al kunnen we moeilijk voorstellen dat Subaru z'n geroemde integraalaandrijving over de balk gooit. Maar het is duidelijk dat de versies van beide constructeurs ver uit elkaar zullen liggen en slechts technisch verwant zullen zijn. We gokken dus op permanente vierwielaandrijving voor de Subaru en achterwielaandrijving voor de Toyota. Het is overigens de hoogste tijd dat beide merken nog eens een sportwagen op de markt gooien. Toyota heeft de Supra, Celica en MR2 allemaal al op pensioen gestuurd en van Subaru is de meest recente escapade in die richting de eigenzinnige SVX.

