Ook Fiat bouwt hybride

Door: BV

Het is Sergio Marchionne, de topman van het Italiaanse concern, die de aap uit de mouw liet. Fiat werkt aan z'n eigen hybridetechnologie. Die is momenteel nog in volle ontwikkeling, maar de groep heeft de hoogste versnelling ingeschakeld. Ten laatste in 2011, over amper drie jaar dus, moeten de eerste Fiat-hybrides leverbaar zijn. Niet toevallig het jaar voor de Europese unie wil dat de gemiddelde CO2-uitstoot van het gamma van de constructeurs minder dan 120gr/km bedraagt. Een waarvan overigens twijfelachtig is dat meer dan een handvol merken die haalt.

Fiat heeft twee versies in de pijplijn zitten. De eerste zal gecombineerd worden met de gloednieuwe 900cc tweecilinder turbomotor die 90 of 110pk sterk is. Het systeem zal een relatief lichte elektromotor en batterij gebruiken. Hooguit om wat hulp te bieden bij de acceleratie en de motor bij stilstand stil te kunnen leggen. Het lijkt er niet op de dat de Fiat hybrides zich bij lage snelheden uitsluitend elektrisch zullen voortbewegen. Het kleine aggregaat is slechts bedoeld voor Fiat's kleinste modellen. We denken aan de Panda, 500 en misschien de Bravo. De allerkleinsten zullen probleemloos onder 90gr/km duiken. Voor de bedrijfswagens wordt het een viercilinder diesel. Die zal gekoppeld worden aan een gerobotiseerde versnellingsbak. Voor de eerste motor viel de keuze op een automaat met dubbele koppeling.

