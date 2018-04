Dodge Hornet wordt Nissan

Door: BV

Om te onderlijnen dat het Dodge menens was met de Europese markt, stelde het merk in 2006 op het Autosalon van Genève de Hornet voor. Een stoer ogende auto met middeklasse-afmetingen (een lengte van 3,85m). Destijds zat een drukgevoede 1.6l viercilinder met 170pk en 224Nm koppel onder de motorkap. En nu lijkt het van Mercedes gescheiden Chrysler met het model ook echte plannen te hebben. Het merk wil de kleine auto laten bouwen door... Nissan. De definitieve versie moet vanaf 2010 in Japan van de band lopen en zal -dat kunnen we met zekerheid stellen- minder exotisch gemotoriseerd zijn. Nissan kruipt overigens al te graag met Dodge in bed. Het merk wil in de VS een pickup van de Japanners bouwen en aan de markt brengen. Dat project moet in 2011 rond zijn.

