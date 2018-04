VW wil extra SUV

Door: BV

Volkswagen is zich -in positieve zin- een aap geschrokken van de verkoopscijfers van de kleine Tiguan. Het Golf-derivaat gaat met zeer aantrekkelijke marges bij bosjes over de toonbank. En dat smaakt uiteraard naar meer. Het merk onderzoekt nu de mogelijk van een derde SUV, gebaseerd op de VW Passat, om tussen de huidige Tiguan en Touareg in te keilen. Technisch is dat alvast geen probleem. De bodemplaat van de Passat is eigenlijk gebaseerd op die van de Golf (net als de Touran, Eos, Golf Plus, Golf Variant, Jetta, Passat CC, Audi A3, Audi TT, Seat Leon, Seat Altea, Skoda Octavia en dan zien we er nog wel een paar over het hoofd) en is reeds beschikbaar met vierwielaandrijving. Of VW ook voor echte terreincapaciteiten kiest, is twijfelachtig. Dat blijft wellicht het voorrecht van de Touareg, waarvan de tweede generatie volgens de laatste berichten nog een beetje groter wordt. Volgend jaar komt het merk voor het eerst sinds lange tijd ook weer met een pick-up op de markt.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.