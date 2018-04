Audi Q5 onthuld in China

Door: BV

Audi voegt een tweede SUV toe aan z'n gamma. Een compacte telg die het de BMW X3 en de gloednieuwe Mercedes GLK moeilijk moet gaan maken. En net als Mercedes heeft Audi het Autosalon van Peking gekozen om het model aan pers en publiek te onthullen.

Deze all-roader is niet meer dan 1,65m hoog. Hij is dus in verhouding tot z'n lengte van 4,63m eerder laag en dus geheel in lijn met de huisstijl van het merk. En de koets onthult alvast enkele trekken die we ook op de volgende A3 zullen zien. In elk geval is de Q5 minder robuust vormgegeven dan z'n grote broer Q7.

Onder de kap van de compacte SUV vinden we bij lancering één benzine- en twee dieselmotoren. De 2.0 TDI, uiteraard de versie met common-rail inspuiting en niet met pompinjector en, levert 170pk (in ons land worden dat er 163). De grote 3.0 TDI, een V6, zal de Q5 240 paarden leveren. De 2.0 TFSI turbo-benzinemotor nestelt zich op vlak van vermogen tussen beide versies in. Het blok is overigens verrijkt met variabele kleppentiming en ontwikkeld daardoor 211pk. De TFSI en de topdiesel zullen gekoppeld kunnen worden aan Audi's nieuwe S-Tronic transmissie met dubbele koppeling en zeven overbrengingsverhoudingen. En om de wegligging te optimaliseren voorzien de Duitsers een actieve ophanging.

