De krachtigste: Porsche Cayenne Turbo S

Door: BV

Niemand is zo goed in het verzinnen van variaties op een thema als Porsche. En dit is hun laatste hersenspinsel; de Cayenne Turbo S. Eén dat tegemoet komt aan een reële vraag van het cliënteel, klinkt het bij Porsche. Want 500pk werd vooral in Oost-Europa en Azië als ‘onvoldoende' bestempeld. Daarom heeft deze Turbo S 550pk. De 4,8l V8 wordt daar door twee turbo's toe gekitteld.

Aan de buitenzijde kan de Turbo S herkend worden aan z'n 21-duims lichtmetalen velgen en een set van vier specifieke uitlaten. De lamellen van de luchtinlaten en de wielbogen worden in dezelfde kleur gelakt als het koetswerk. De Turbo S wordt standaard uitgerust met een actieve luchtophanging en Porsche's actieve koppelstangen die de corpulente koets stevig in het gareel houden. Afremmen zou geen probleem mogen zijn met ceramische remmen, die weliswaar op de optielijst terug te vinden zijn. Voor de interieuraankleding zijn twee nieuwe kleurencombinaties in het leven geroepen. En er is eveneens een koetswerkkleur die voor dit model voorbehouden is.

En dan zijn er natuurlijk de presaties. De Cayenne Turbo S legt behalve 50 extra paarden ook 750 in plaats van 700Nm in de weegschaal. Het geselen van het rechterpedaal levert een sprinttijd tot 100km/u van 4,8 seconden op. De topsnelheid bedraagt 280km/u. € 111.400 is de verkoopprijs af-fabriek, dus zonder enige vorm van belasting.

